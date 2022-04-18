Росія має ще "до біса" ракет, можуть "робити нам нерви", - Данілов

Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Данілов сказав, що росіяни використали вже багато сучасних ракет, і можливість виготовляти нові через санкції майже вичерпано.

"У них є великі запаси з радянських часів - "Точки-У" та інші, які, вони казали, начебто були списані. Коли вони атакували Краматорськ, то казали, що не мають їх. Це повна нісенітниця. На превеликий жаль, їх ще до біса, і вони можуть робити нам нерви радянськими ракетами", - сказав Данілов.