Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що велика хмара попелу дрейфує на захід на висоті до 15 кілометрів. Місцева влада незабаром після виверження закрила школи і наказала жителям прилеглих сіл залишатися вдома. У зв'язку з поганою видимістю та сильними опадами попелу перекрито понад 250 км доріг, всі рейсові автобуси в районі виверження скасовано.

Хмара попелу також може становити підвищену загрозу для міжнародних польотів.

Шивелуч, один із найбільших та найактивніших вулканів Камчатки, за останні 10 тисяч років пережив близько 60 значних вивержень, останнє з яких сталося у 2007 році.