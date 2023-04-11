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На Камчатці почалося масштабне виверження вулкана Шивелуч: під загрозою міжнародні польоти

11 квітня, 2023 вiвторок
04:11
Світ Виверження вулкана Шивелуч на Камчатці

На Камчатці в РФ сталося виверження вулкана Шивелуч, внаслідок чого в небо піднявся стовп попелу на висоту понад 10 кілометрів, який становить підвищену загрозу для міжнародних польотів.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що велика хмара попелу дрейфує на захід на висоті до 15 кілометрів. Місцева влада незабаром після виверження закрила школи і наказала жителям прилеглих сіл залишатися вдома. У зв'язку з поганою видимістю та сильними опадами попелу перекрито понад 250 км доріг, всі рейсові автобуси в районі виверження скасовано.

Хмара попелу також може становити підвищену загрозу для міжнародних польотів.

Шивелуч, один із найбільших та найактивніших вулканів Камчатки, за останні 10 тисяч років пережив близько 60 значних вивержень, останнє з яких сталося у 2007 році.

  • Нагадаємо, 4 грудня Семеру, найбільший вулкан в Індонезії, випустив у повітря стовп попелу висотою 1,5 км. Кілька сотень людей були евакуйовані.
Росія
Надзвичайний стан
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