На Харківщині 13-річному хлопцю відірвало пальці руки через вибух боєприпасу
У селищі на Харківщині у п'ятницю, 30 червня, 13-річний підліток постраждав від вибуху невідомого боєприпасу, його ушпиталили з відірваними пальцями руки
Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Нещасний випадок стався вночі у селищі Панютине Лозівського району. Повідомляється, що 13-річний хлопець постраждав від вибуху невідомого боєприпасу. Його тип встановлюють.
Внаслідок вибуху підлітку відірвало пальці лівої руки, його госпіталізували до лікарні.
"На звільнених територіях України нині знаходиться чимала кількість боєприпасів. На вибухонебезпечні предмети можна натрапити будь-де. Тож необхідно бути вкрай обережними і особливо звертати увагу на навчання дітей правилам мінної безпеки", - наголосили рятувальники.
- 26 червня у місті неподалік Харкова від вибуху предмета, схожого на патрон, постраждав 7-річний хлопчик. Його ушпиталили з чисельними травмами.
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