Про це інформує ДСНС України з посиланням на Національну поліцію.

Нещасний випадок стався у місті Південному Харківського району.

Повідомляється, що 7-річний хлопчик грався предметом, що нагадував патрон. Коли він вдарив ним об стіну, той вибухнув.

Унаслідок вибуху дитина отримала чисельні травми й нині перебуває у лікарні.

Рятувальники звернулися до батьків: "Деокуповані території, на жаль, приховують чимало небезпеки! Боєприпаси можуть розміщуватися будь-де. Саме тому необхідно постійно пам’ятати про правила мінної безпеки та особливо розповідати дітям про загрозу, що несуть у собі боєприпаси".