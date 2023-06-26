Грався предметом, схожим на патрон: 7-річний хлопчик постраждав від вибуху на Харківщині
У місті неподалік Харкова хлопчик 7 років бавився невідомим предметом, у результаті той вибухнув, дитину ушпиталили
Про це інформує ДСНС України з посиланням на Національну поліцію.
Нещасний випадок стався у місті Південному Харківського району.
Повідомляється, що 7-річний хлопчик грався предметом, що нагадував патрон. Коли він вдарив ним об стіну, той вибухнув.
Унаслідок вибуху дитина отримала чисельні травми й нині перебуває у лікарні.
Рятувальники звернулися до батьків: "Деокуповані території, на жаль, приховують чимало небезпеки! Боєприпаси можуть розміщуватися будь-де. Саме тому необхідно постійно пам’ятати про правила мінної безпеки та особливо розповідати дітям про загрозу, що несуть у собі боєприпаси".
- 11 червня на Харківщині чоловік підірвався на міні під час скошування трави.
- 19 червня у Слов'янській громаді на Донеччині на залишеній росіянами міні підірвалися батько і дорослий син. За життя молодого чоловіка борються лікарі, його батько загинув.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе