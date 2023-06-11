Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Зазначається, що 11 червня 2023 року місцевий житель села Нова Гусарівка Ізюмського району підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

"11 червня у с. Нова Гусарівка Ізюмського району під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1968 року народження. Внаслідок чого, він зазнав тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомлені.

За інформацією від ДСНС, постраждалого госпіталізували до медичного закладу міста Харкова.

Також у ДСНС звернулися до українців із проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

"Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - зазначає пресслужба.