На очах у жінок і дитини: на Донеччині на міні підірвалися двоє чоловіків, один із них загинув
У Слов'янській громаді на Донеччині на залишеній росіянами міні підірвалися батько і дорослий син. За життя молодого чоловіка борються лікарі, його тато загинув
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
"Сім'я з Билбасівки – батько, мати, дорослий син із дружиною та їхня маленька дитина поїхали відпочивати до Дінця у Сидорово. Чоловіки спробували підійти до річки та підірвалися на міні МОН-50", - написав він.
Чиновник уточнив, що трагедія сталася на очах у жінок і дитини.
"50-річний тато загинув на місці. За життя молодого хлопця зараз борються лікарі", - додав Лях.
Він закликав громадян обережно вибирати місця для відпочинку.
- 11 червня на Харківщині чоловік підірвався на міні під час скошування трави.
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