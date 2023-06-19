Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Сім'я з Билбасівки – батько, мати, дорослий син із дружиною та їхня маленька дитина поїхали відпочивати до Дінця у Сидорово. Чоловіки спробували підійти до річки та підірвалися на міні МОН-50", - написав він.

Чиновник уточнив, що трагедія сталася на очах у жінок і дитини.

"50-річний тато загинув на місці. За життя молодого хлопця зараз борються лікарі", - додав Лях.

Він закликав громадян обережно вибирати місця для відпочинку.