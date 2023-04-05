На Харківщині 16-річний хлопець підірвався на вибуховому пристрої
У середу, 5 квітня, в Харківській області підліток отримав мінно-вибухову травму
Про це повідомляє головне управління ДСНС у Харківській області.
Інцидент стався у селі Новоосинове Куп'янського району. 16-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.
Підлітка доставили до обласної лікарні. Зараз його стан - середньої важкості. Ампутацій кінцівок немає.
"Залишені окупантами вибухонебезпечні предмети продовжують нести нещастя… Шановні харків’яни, вкотре звертаємось до вас з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - пише ДСНС.
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