Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається надати можливість своїм агентам впливу розповсюджувати недійсну інформацію. У Харкові та області є достатня кількість колаборантів, які працювали в органах влади. Треба виявляти таких агентів впливу та знешкоджувати їх, відсторонювати від засобів інформації", - наголосив Корсунов.

Боєць ТрО також додав, що ворог випускає ракети з території РФ, що не дає можливості дати відсіч.

"Ворог накопичує військову потужність на захоплених територіях Харківщини та на межі Бєлгородської області, щоб спробувати знову повернутися на позиції, або штурмувати околиці Харкова. Місто продовжує готуватися до оборони, готується вибити ворога та вийти на державний кордон", - підкреслив Корсунов.

Російські окупанти намагаються встановити контроль над трасою, яка з'єднує Донецьк та Харків

У ніч з 9 на 10 липня, внаслідок ракетного обстрілу Харкова постраждав 62-річний чоловік. Також у смт Печеніги загинула 20-річна дівчина

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