Британська розвідка назвала ще одну важливу ціль РФ на Харківщині та Донбасі
Російські окупанти намагаються встановити контроль над трасою, яка з'єднує Донецьк та Харків
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
За даними британської розвідки, російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донеччині з району Ізюма на Харківщині та поблизу Лисичанська на Луганщині. Крім цього, російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань навколо Попасної.
"Обстріли з боку Ізюма продовжують зосереджуватися вздовж магістралі Е40. Контроль над трасою E40, яка з’єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, буде важливою метою для Росії, оскільки вона намагається просуватися через Донецьку область", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 10 липня аналітики ISW припустили, що російське керівництво, окрім Донбасу і півдня України, планує анексувати Харківську область.
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