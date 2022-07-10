Вночі російські загарбники завдали авіаудари по Харкову та області - загинула дівчина, щонайменше три людини постраждали
У ніч з 9 на 10 липня, внаслідок ракетного обстрілу Харкова постраждав 62-річний чоловік. Також у смт Печеніги загинула 20-річна дівчина
Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За ніч Штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання в Основ’янському та Слобідському районах. О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає", – повідомив Синєгубов.
За хвилину ракета влучила у житловий будинок. В результаті госпіталізували 62-річного чоловіка, його стан - середній.
9 липня рашисти обстріляли Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони.
"В Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований чоловік 48 років", - додав очільник області.
Також у смт Печеніги загинула дівчина: "О 21:00 внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок – загинула 20-річна дівчина, 42-річну жінку госпіталізували з пораненнями", - написав голова Харківської ОВА.
У Чугуївському районі внаслідок обстрілу горіла трава, хвойна підстилка та поле з пшеницею. У Богодухівському та Харківському районах також загорілися відкриті території та складські приміщення.
- На Харківщині російські окупанти обстрілювали поля з урожаєм, птахокомплекс, сміттєзвалище і відкриті території. Постраждала літня жінка.
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