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Головна війна з Росією У Харкові та області чутно вибухи, - ЗМІ

У Харкові та області чутно вибухи, - ЗМІ

8 липня, 2022 п'ятниця
21:54
війна з Росією Харків

На Харківщині та в обласному центрі лунають вибухи

Про це інформують в додатку єТривога та місцеві ЗМІ.

 У Харкові та області чутно вибухи.

Тривога розпочалася о 21:40.

Офіційної інформації поки немає.

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Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
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