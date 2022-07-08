У Харкові та області чутно вибухи, - ЗМІ
На Харківщині та в обласному центрі лунають вибухи
Про це інформують в додатку єТривога та місцеві ЗМІ.
У Харкові та області чутно вибухи.
Тривога розпочалася о 21:40.
Офіційної інформації поки немає.
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