Про це інформують в додатку єТривога та місцеві ЗМІ.

У Харкові та області чутно вибухи.

Тривога розпочалася о 21:40.

Офіційної інформації поки немає.

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