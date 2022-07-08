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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Харківщині загарбники за добу вбили 4 людей, іще 9 поранили

На Харківщині загарбники за добу вбили 4 людей, іще 9 поранили

8 липня, 2022 п'ятниця
10:18
війна з Росією

На Харківщині росіяни 7 липня вбили 4 людей, 9 поранили, обстріляли будинки, гаражі та господарські споруди

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Цієї ночі вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова. Але не маємо права втрачати пильність. Адже тільки вчора ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Наші рятувальники весь вечір ліквідовували загорання. Внаслідок обстрілу 3 мирних людей загинули, 5 поранені", - зауважив він.

Також окупанти обстріляли мирних мешканців і  цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківщини. Унаслідок цього зруйновано приватні будинки та господарські споруди, а також виникли пожежі на відкритих територіях. 

"Протягом доби в Чугуївському районі зазнали поранень 2 людей, ще 2 цивільних поранені в Циркунах, Харківського району. 71-річна жінка в Циркунах унаслідок обстрілів, на жаль, загинула. Загалом за добу на Харківщині загинули 4 людей, 9 - поранені", - наголосив очільник ОВА.

На лінії фронту тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку окупанти відкривають вогонь по позиціях ЗСУ та мирних мешканцях із артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Росіяни намагалися наступати в напрямку Дементіїївки, але українські військові зупинили їх і змусили відступити. У районі Ізюма загарбники гатили по населених пунктах Волобуївка, Гусарівка, Чепіль, Червоне та Дібрівне. ЗСУ надійно тримають захист і готові до будь-яких подальших дій окупантів.

  • 7 липня російські війська обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню, є загиблі та постраждалі.

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Ізюм
Олег Синєгубов
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