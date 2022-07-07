Росіяни обстріляли Харків, щонайменше три людини постраждали, - ОВА
Російські війська обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, попередньо від ворожих обстрілів постраждали 3 людини.
Інформація уточнюється.
"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", - прокоментував Синєгубов.
Зазначається, що на місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.
Раніше Суспільне повідомляло про пожежі у місті внаслідок російських обстрілів.
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