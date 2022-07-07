Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, попередньо від ворожих обстрілів постраждали 3 людини.

Інформація уточнюється.

"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", - прокоментував Синєгубов.

Зазначається, що на місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

Раніше Суспільне повідомляло про пожежі у місті внаслідок російських обстрілів.