На Харківщині через обстріли росіян знеструмлені 10 тисяч споживачів
Унаслідок ворожих обстрілів без світла залишаються майже 10 тисяч споживачів у 34 населених пунктах Харківської області
Про це повідомляє Міненерго.
"Вночі через обстріл у Харківській області відключилася лінія електропередачі 110 кВ, знеструмлено 34 населених пункти, без світла майже 10 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.
Також обстріл пошкодив газогін, що призвело до обмежень у постачанні абонентів.
Крім цього, через ворожі атаки без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській областях.
У Міненерго зауважили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- За оцінкою британської розвідки, удари РФ по енергетичній інфраструктурі, ймовірно, продовжаться, проте Україні вистачить запасів палива протягом зимового періоду.
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