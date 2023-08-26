На Харківщині через обстріли росіян знеструмлені 10 тисяч споживачів

Про це повідомляє Міненерго.

"Вночі через обстріл у Харківській області відключилася лінія електропередачі 110 кВ, знеструмлено 34 населених пункти, без світла майже 10 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також обстріл пошкодив газогін, що призвело до обмежень у постачанні абонентів.

Крім цього, через ворожі атаки без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській областях.

У Міненерго зауважили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.