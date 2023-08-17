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Розвідка Британії оцінила загрозу атак РФ на енергетичну інфраструктуру України цієї зими

17 серпня, 2023 четвер
09:26
Економіка електроенергія

За оцінкою британської розвідки, удари РФ по енергетичній інфраструктурі, ймовірно, продовжаться, проте Україні вистачить запасів палива протягом зимового періоду

Про це пише міністерство Великої Британії.

За словами розвідки, попри постійний тиск зі сторони Росії, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом і забезпечать достатні запаси палива протягом зимового періоду.

Зазначається, що Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплових електростанцій у зимовий період, а також суттєві запаси газу, які забезпечують додатковий резерв.

"Попри те, що напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистем навіть в умовах воєнного часу", - додали у повідомленні.

  • Планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних з Росією областях, а також на прифронтових територіях.
  • 13 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

Україна
Росія
Війна з Росією
Енергія
Велика Британiя
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