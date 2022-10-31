На Харківщині через ракетні удари без електрики залишаються 140 тисяч споживачів

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вже вдалося відновити знеструмлений міський електротранспорт у Харкові, зокрема і метро. Проте найважча ситуація із подачею води та тепла.

"Важкою залишається ситуація із водопостачанням, оскільки наслідки усіх аварій та отриманих пошкоджень ще не ліквідували. Внаслідок цього до деяких районів Харкова та до деяких великих населених пунктів області подається вода зі зниженим тиском через нестачу потужностей в електромережах", – пояснює він.

Відповідно теплопостачання наразі також зупинене, проте відновити його обіцяють за першої ж можливості.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури у Харкові.

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