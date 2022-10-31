На Харківщині через ракетні удари без електрики залишаються 140 тисяч споживачів
Через російські ракетні обстріли у понеділок 31 жовтня 50 тисяч споживачів у Харкові та ще 90 тисяч в області залишилися без електроенергії
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, вже вдалося відновити знеструмлений міський електротранспорт у Харкові, зокрема і метро. Проте найважча ситуація із подачею води та тепла.
"Важкою залишається ситуація із водопостачанням, оскільки наслідки усіх аварій та отриманих пошкоджень ще не ліквідували. Внаслідок цього до деяких районів Харкова та до деяких великих населених пунктів області подається вода зі зниженим тиском через нестачу потужностей в електромережах", – пояснює він.
Відповідно теплопостачання наразі також зупинене, проте відновити його обіцяють за першої ж можливості.
- Нагадаємо, зранку 31 жовтня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури у Харкові.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе