Про це інформує Національна поліція України.

Повідомляється, що мирні жителі померли 9 березням під час авіаційного бомбардування РФ селища Слобожанське Балаклійської територіальної громади Ізюмського району. Серед загиблих двоє дітей 1 та 11 років, дві жінки та чоловік.

"Боєприпаси ворога влучили у багатоповерховий житловий будинок, у якому знаходились постраждалі. Фрагменти їх тіл були поховані місцевими мешканцями на цвинтарі селища", - роз'яснили у пресслужбі.

Поліціянти ексгумували останки загиблих та направили на судово-медичну експертизу. Попередня причина їх смерті - вибухові травми.

Відкрито кримінальне провадження. Вбивцям передбачене тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

14 листопада на Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних – один з них був закатований російськими солдатами. Тіла знайшли у смт Куп’янськ-Вузловий та місті Куп'янськ.

У Куп‘янському районі Харківщини правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких російські війська розстріляли під час окупації місцевості.

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