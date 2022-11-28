На Харківщині ексгумували 5 тіл загиблих унаслідок російської агресії, серед них двоє дітей
На раніше окупованій території Ізюмського району виявили тіла п’ятьох загиблих внаслідок російської агресії. Зокрема діти - однорічна та одинадцятирічна
Про це інформує Національна поліція України.
Повідомляється, що мирні жителі померли 9 березням під час авіаційного бомбардування РФ селища Слобожанське Балаклійської територіальної громади Ізюмського району. Серед загиблих двоє дітей 1 та 11 років, дві жінки та чоловік.
"Боєприпаси ворога влучили у багатоповерховий житловий будинок, у якому знаходились постраждалі. Фрагменти їх тіл були поховані місцевими мешканцями на цвинтарі селища", - роз'яснили у пресслужбі.
Поліціянти ексгумували останки загиблих та направили на судово-медичну експертизу. Попередня причина їх смерті - вибухові травми.
Відкрито кримінальне провадження. Вбивцям передбачене тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.
- 14 листопада на Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних – один з них був закатований російськими солдатами. Тіла знайшли у смт Куп’янськ-Вузловий та місті Куп'янськ.
- У Куп‘янському районі Харківщини правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких російські війська розстріляли під час окупації місцевості.
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