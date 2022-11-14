На Харківщині ексгумували тіла ще чотирьох цивільних: закатованого росіянами чоловіка та загиблих від обстрілів

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

Стало відомо, що 14 листопада у смт Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували тіло 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації.

"На спині загиблого виявлено дві колото-різані рани. Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових", - йдеться у дописі.

Окрім цього, у м. Куп‘янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів, їх тіла ексгумовано. Наразі чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

11 листопада у Харкові на вибуховому предметі підірвалися двоє підлітків.

14 листопада стало відомо, що на звільненій території Харківської області троє мирних жителів підірвалися на російських мінах, їх госпіталізували. Жителів закликають оминати узбіччя й лісосмуги.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb