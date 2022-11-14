Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Деокуповані території Харківської області – одні з найбільш замінованих росіянами. На цьому наголошують фахівці, які посилено працюють над розмінуванням. Чи не щодня, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення", – написав Синєгубов.

Повідомляється, що 14 листопада в селі Цупівка Дергачівської територіальної громади троє чоловіків підірвалися на міні. Постраждалі косили траву поруч залізничної станції, їх ушпиталили.

Очільник регіону закликає населення уникати узбіч і лісосмуг, а також бути обережними.

"Процес розмінування триває, і безпосередньо впливає на швидкість відновлення критичної інфраструктури", - додав Синєгубов.