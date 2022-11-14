На Харківщині троє чоловіків підірвалися на російських мінах. Жителів закликають оминати узбіччя й лісосмуги
На звільненій території Харківської області троє мирних жителів підірвалися на російських мінах, їх госпіталізували. Жителів закликають оминати узбіччя й лісосмуги
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Деокуповані території Харківської області – одні з найбільш замінованих росіянами. На цьому наголошують фахівці, які посилено працюють над розмінуванням. Чи не щодня, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення", – написав Синєгубов.
Повідомляється, що 14 листопада в селі Цупівка Дергачівської територіальної громади троє чоловіків підірвалися на міні. Постраждалі косили траву поруч залізничної станції, їх ушпиталили.
Очільник регіону закликає населення уникати узбіч і лісосмуг, а також бути обережними.
"Процес розмінування триває, і безпосередньо впливає на швидкість відновлення критичної інфраструктури", - додав Синєгубов.
- 26 жовтня машина ДСНС підірвалася на протитанковій міні на Харківщині. 27 жовтня повідомлялося, що п'ятеро піротехніків у вкрай тяжкому стані перебувають у лікарні.
- 7 листопада, у Харківській області підірвалися на вибухонебезпечних предметах сапер і місцевий житель, вони у важкому стані.
- На звільнених територіях Бериславського району Херсонської області заборонили відвідувати лісосмуги, лісонасадження та сільськогосподарські угіддя.
- 11 листопада у Харкові на невідомому вибуховому предметі поблизу будинків підірвалися двоє підлітків - віком 15 та 12 років.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 40.08Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе