На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах ворога
За минулу добу, 7 листопада, у Харківській області підірвалися на вибухонебезпечних предметах сапер і місцевий житель, вони у важкому стані
Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
Так, при розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий.
Своєю чергою у Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи, стан також важкий.
Мінна небезпека в області залишається високою, тож громадян закликають бути обачними: не ходити по лісосмугах, полях, чагарниках.
"Ворог мінував і приватні будинки, об’єкти соціальної інфраструктури. Процес розмінування на Харківщині триває", - каже Синєгубов.
Протягом 7 листопада окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського району.
Близько 13 години у Дворічанській громаді в результаті обстрілу горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає.
У Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь.
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