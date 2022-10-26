На Харківщині на міні підірвався автомобіль ДСНС із піротехниками з Луганщини

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, автомобіль підірвався на протитанковій міні. Загинув один із саперів. Ще п'ятеро зазнали поранень, їх госпіталізували. Стан трьох з них тяжкий, ще двоє мають пораненя середнього ступеню тяжкості.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай додав, що постраждалі піротехніки були з Луганської області. Також він зазначив, що поранень зазнало десятеро людей, а не п'ятеро.

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