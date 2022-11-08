На деокупованих територіях Херсонщини населенню заборонено відвідувати лісосмуги

Про це інформує голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

На деокупованих територіях Херсонської області, а саме мешканцям Бериславського району, заборонено відвідувати сільськогосподарські угіддя, лісосмуги та насадження. Це рішення прийняла влада регіону.

Заборона діє саме на неперевірені на вибухонебезпечні предмети звільнені населені пункти.

"Закликаю громадян бути свідомими, берегти себе та близьких і не наражатися на небезпеку!" - наголосив Літвінов.

Окупанти змушують жителів Берислава покидати місто, а ЗСУ поцілили по особовому складу противника в адмінбудівлі в Каховці.

Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці.

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