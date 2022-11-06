Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 6 листопада.

Генштаб розповідає, що на тимчасово окупованих територіях продовжується насильницька "евакуація". На Херсонщині, в місті Берислав, окупанти наказали місцевим жителям виїхати до 10 листопада. Основною причиною росіяни називають "можливе руйнування" Збройними силами України Каховської ГЕС.

Також, Генштаб повідомляє, що підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. За наявною інформацією, у населеному пункті Каховка ЗСУ завдали удару по будівлі, де перебувало до 200 військових противника. Зазначається, що наслідки удару ворог ретельно приховує, а в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.

Також, в районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки, втрати противника уточнюються.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко стверджує, що в Херсоні росіяни провели мінування залізниці, місцевої ТЕЦ та вузлів тепломережі.

6 листопада окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав-Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb