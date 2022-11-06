У Херсоні окупанти замінували транспортні вузли й важливі об'єкти, - місцевий журналіст Риженко
Херсонський журналіст Костянтин Риженко стверджує, що в Херсоні росіяни провели мінування залізниці, місцевої ТЕЦ та вузлів тепломережі
Про це він пише у своєму каналі в телеграм.
Костянтин Риженко стверджує, що отримав від "дуже надійного інформатора" свідчення про мінування Херсону та об'єктів критичної інфраструктури. Так, повідомляється, що окупанти замінували всі точки перетину залізничної колії, наявної в місті.
"Ми провели аналіз вже зафіксованих мінувань та припускаємо, що скоріш за все ворог планує створити перепону просуванню ЗСУ саме по цій лінії", - інформує журналіст.
Костянтин припускає, що також росіяни могли замінувати шляхопровід "ХБК-Таврійський".
"Достеменно відомо про мінування ТЕЦ, та деяких розподільчих вузлів тепломережі. Є інформація про мінування каналізації, електростанцій, і потужностей водоканалу. Але це ще уточнюється", - повідомляє Риженко.
- Росіяни звинувачують ЗСУ в "обстрілі" Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS, а відсутність електропостачання в Херсоні пояснюють "терактом" на ЛЕП Берислав-Каховка.
- Голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомляє, що місцева окупаційна влада почала красти майно, включно з пам'ятниками та мощами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе