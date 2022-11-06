Про це він пише у своєму каналі в телеграм.

Костянтин Риженко стверджує, що отримав від "дуже надійного інформатора" свідчення про мінування Херсону та об'єктів критичної інфраструктури. Так, повідомляється, що окупанти замінували всі точки перетину залізничної колії, наявної в місті.

"Ми провели аналіз вже зафіксованих мінувань та припускаємо, що скоріш за все ворог планує створити перепону просуванню ЗСУ саме по цій лінії", - інформує журналіст.

Костянтин припускає, що також росіяни могли замінувати шляхопровід "ХБК-Таврійський".

"Достеменно відомо про мінування ТЕЦ, та деяких розподільчих вузлів тепломережі. Є інформація про мінування каналізації, електростанцій, і потужностей водоканалу. Але це ще уточнюється", - повідомляє Риженко.

Росіяни звинувачують ЗСУ в "обстрілі" Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS, а відсутність електропостачання в Херсоні пояснюють "терактом" на ЛЕП Берислав-Каховка.

Голова Херсонської облради Олександр Самойленко повідомляє, що місцева окупаційна влада почала красти майно, включно з пам'ятниками та мощами.

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