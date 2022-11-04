Росіяни останні два тижні на Херсонщині крадуть все, - очільник облради

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

"Останні два тижні росіяни крадуть усе - пам'ятники, мощі. Вони крадуть майно, яке уже нікому не потрібне. Електростанції, які розбирають - знаходяться близько до обласного центру. Вони дійсно мають матеріальне значення", - зазначив він.

За словами очільника облради, окупанти сьогодні з телевежі Херсону зняли майже все обладнання для мовлення.

"Вони можуть не їсти, а без телевізора вони не можуть. Я боюсь, що відійшовши з міста, вони можуть заважати нам перебувати в обласному центрі. Я маю на увазі обстріли", - підсумував Самойленко.