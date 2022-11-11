У Харкові на вибуховому предметі підірвалися двоє підлітків
11 листопада у Харкові на невідомому вибуховому предметі поблизу будинків підірвалися двоє підлітків - віком 15 та 12 років
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей", - пише Синєгубов.
Повідомляється, що двоє хлопчаків п'ятнадцяти та дванадцяти років поблизу дому в кущах знайшли невідомий предмет, який здетонував.
"Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані", - розповів голова ОВА.
Підліткам надають всю необхідну допомогу.
Мирних жителів закликають пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківщини: "В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102".
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