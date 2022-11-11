У Харкові на вибуховому предметі підірвалися двоє підлітків

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей", - пише Синєгубов.

Повідомляється, що двоє хлопчаків п'ятнадцяти та дванадцяти років поблизу дому в кущах знайшли невідомий предмет, який здетонував.

"Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані", - розповів голова ОВА.

Підліткам надають всю необхідну допомогу.

Мирних жителів закликають пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківщини: "В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102".

26 жовтня машина ДСНС підірвалася на протитанковій міні на Харківщині. 27 жовтня повідомлялося, що п'ятеро піротехніків у вкрай тяжкому стані перебувають у лікарні.

7 листопада, у Харківській області підірвалися на вибухонебезпечних предметах сапер і місцевий житель, вони у важкому стані.

На звільнених територіях Бериславського району Херсонської області заборонили відвідувати лісосмуги, лісонасадження та сільськогосподарські угіддя.

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