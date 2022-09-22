Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками поліції ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця", - ідеться в заяві.

В окупованому на той час Макарові Золочівської громади 5 травня окупант застрелив місцевого, котрий ішов селом. Це сталося на очах брата загиблого. За попередньою інформацією, росіянин стріляв з автоматичної зброї з прицілом - спочатку по ногах чоловіка, а потім - йому в спину. Тіло загиблого скерували на судмедекспертизу.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Станом на 19 вересня на звільнених територіях Харківщини зареєстрували 292 воєнні злочини, вчинені російськими військами, більшість із яких - порушення законів і звичаїв війни.

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