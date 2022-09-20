На деокупованій Харківщині зареєстрували вже близько 300 воєнних злочинів росіян
На звільнених територіях Харківщини зареєстрували 292 воєнні злочини, вчинені російськими військами, більшість із них щодо порушення законів і звичаїв війни
Про це в ефірі телемарафону повідомляє заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.
"Ми дуже тісно співпрацюємо із населенням на звільнених територіях. Вони надзвичайно охоче дають свої свідчення, про те, як і хто себе поводив, хто давав команди, хто здійснював тортури", – говорить він.
За словами Єніна, упродовж минулої доби поліцейські виявили близько 50 тіл загиблих цивільних, всього від початку заходів – 168 тіл і цивільних, і військових. Більшість із них з ознаками насильницької смерті.
Над відновленням правопорядку та встановленням воєнних злочинів росіян на деокупованих територіях Харківщини працюють понад 1000 поліцейських.
- В деокупованому Ізюмі знайшли кімнату тортур.
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