На деокупованій Харківщині зареєстрували вже близько 300 воєнних злочинів росіян

Про це в ефірі телемарафону повідомляє заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

"Ми дуже тісно співпрацюємо із населенням на звільнених територіях. Вони надзвичайно охоче дають свої свідчення, про те, як і хто себе поводив, хто давав команди, хто здійснював тортури", – говорить він.

За словами Єніна, упродовж минулої доби поліцейські виявили близько 50 тіл загиблих цивільних, всього від початку заходів – 168 тіл і цивільних, і військових. Більшість із них з ознаками насильницької смерті.

Над відновленням правопорядку та встановленням воєнних злочинів росіян на деокупованих територіях Харківщини працюють понад 1000 поліцейських.

В деокупованому Ізюмі знайшли кімнату тортур.