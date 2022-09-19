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В деокупованому Ізюмі знайшли кімнату тортур

19 вересня, 2022 понедiлок
21:32
війна з Росією Кімната тортур в Ізюмі

У відділку поліції міста Ізюм, який під час окупації армія РФ перетворила у свою базу, виявили в’язницю та кімнату тортур

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Відвідали відділ поліції в Ізюмі, який армія РФ перетворила у свою базу. Там, як і в інших містах Харківської області, рашисти влаштували в’язницю та кімнату тортур", - написав Болвінов.

Він повідомив, що при огляді слідчі знайшли журнали зі списком затриманих, а також інструменти катувань — електричні кабелі.

"Також вивчається кожна камера, де тримали людей — вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду. В темних підвальних камерах люди перебували від декілька тижнів до місяців, навіть не завжди розуміючи, що саме від них хочуть окупанти", - написав Болвінов.

Він додав: "Як і завжди, усюди, де були рашисти — смітник. Пусті пляшки, коробки, матраци, лахміття однозначно указують - тут жили росіяни".

  • 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей 
  • 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
  • 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
  • Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.
  • Центр при РНБО повідомив, що окупанти називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, хоча більшість людей загинула під час російських ракетних ударів.
  • У деокупованому Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих, робота триватиме ще майже два тижні

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