Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Після заяви президента про виявлене масове поховання роспропаганда актуалізувала "методички", що використовувала під час викриття Україною злочинів РФ у Бучі. Всі заяви пропагандистів збігаються в одному: війська РФ вийшли з Ізюма, і в українців було достатньо часу, щоб зробити "постановку" з тілами мирного населення, а також підготувати фейкові фото та відеоматеріали для звинувачення ЗС РФ", - наголосив він.

Проте якщо співставити дати смертей на безіменних хрестах і військові дії в ті дні, стає зрозуміло: більшість мирних мешканців загинула під час російських ракетних обстрілів, попри заяви РФ про обстріли нібито лише військових об'єктів. Також на ексгумованих тілах знайшли сліди тортур і насильницької смерті.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.

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