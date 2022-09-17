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Росіяни називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, - Центр при РНБО

17 вересня, 2022 субота
16:22
війна з Росією масові поховання людей в Ізюмі

Окупанти називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, хоча більшість людей загинула під час російських ракетних ударів

Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Після заяви президента про виявлене масове поховання роспропаганда актуалізувала "методички", що використовувала під час викриття Україною злочинів РФ у Бучі. Всі заяви пропагандистів збігаються в одному: війська РФ вийшли з Ізюма, і в українців було достатньо часу, щоб зробити "постановку" з тілами мирного населення, а також підготувати фейкові фото та відеоматеріали для звинувачення ЗС РФ", - наголосив він.

Проте якщо співставити дати смертей на безіменних хрестах і військові дії в ті дні, стає зрозуміло: більшість мирних мешканців загинула під час російських ракетних обстрілів, попри заяви РФ про обстріли нібито лише військових об'єктів. Також на ексгумованих тілах знайшли сліди тортур і насильницької смерті.

  • 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей 
  • 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
  • 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
  • Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.

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Росія
тортури
окупанти
фейк
Харківщина
Ізюм
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