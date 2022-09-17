Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.

"В Ізюмі жахлива картина, вона повторює Бучу, Ірпінь, які треба помножити на три. Так кажуть працівники ДСНС. Я сподіваюсь, що більше ми не знайдемо масових захоронень. Попередньо, зараз знайдено 400 могил. В одній могилі знаходимо по декілька тіл, в тому числі і дітей", - розповів він.

За словами Маселського, серед жертв цивільні та військові з ознаками тортур - з мотузками на шиї та переламаними кінцівками.

"Ворог розстрілював людей, які було живцем поховані в підвалах. Мешканці пережили, мабуть, найважчі в своєму житті 5-6 місяців окупації без електрики, без водопостачання, без тепла з березня, без нормального харчування, без медичного обслуговування. Це було виживання", - зазначив очільник РВА.

Він зазначив, що найпоширеніші місця вбивств росіянами - це підвали.

"Окупанти вбивали людей, знущалися з них та піддавали тортурам. Люди там знаходились один на одному, вони були вимушені навіть спати стоячи. Вони хотіли, щоб люди перейшли на їх бік. Ми розцінюємо, що загиблих по Ізюму не менше тисячі осіб", - підсумував Маселський.