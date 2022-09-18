Ексгумація тіл в деокупованому Ізюмі займе ще два тижні, - мер міста

Про це в етері нацмарафону 18 вересня повідомив міський голова Ізюма Валерій Марченко.

Окрім цього, він зазначив що тіла загиблих на експертизи везуть до Харкова

"Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають", - розповів мер Ізюма.

Станом на 18 вересня відомо, що в місті залишаються до 15 тис. жителів, а люди, котрі виїхали - починають повертатися, каже Марченко.

"Наразі в Ізюмі залишається 13-15 тисяч жителів, до 24 лютого було понад 45 тисяч. Але вже зараз не масово, але люди починають повертатися. Всі не повернуться, багатьом немає, де жити — розбомблені, розбиті квартири, будинки. Попереду зима. Світло з'явиться в місті максимум через два тижні. Зараз ведуться роботи по газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газифікації проблема — всі мережі там розбиті, за такий короткий час відремонтувати їх неможливо. Через місяць в Ізюмі буде тисяч 25-30 людей", - зазначає Валерій Марченко.

Гуманітарну допомогу в Ізюм везуть.

"З понеділка, 19 вересня, будуть відкриватися мобільні офіси банків, де можна буде зняти кошти. Також з понеділка через пошту плануємо відновити видачу пенсій тим, хто отримував її через пошту",- додав міський голова.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.

Центр при РНБО повідомив, що окупанти називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, хоча більшість людей загинула під час російських ракетних ударів.

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