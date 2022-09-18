English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ексгумація тіл в деокупованому Ізюмі займе ще два тижні, - мер міста

Ексгумація тіл в деокупованому Ізюмі займе ще два тижні, - мер міста

18 вересня, 2022 неділя
12:41
війна з Росією масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022

У деокупованому Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих, робота триватиме ще майже два тижні

Про це в етері нацмарафону 18 вересня повідомив міський голова Ізюма Валерій Марченко.

Окрім цього, він зазначив що тіла загиблих на експертизи везуть до Харкова

"Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають", - розповів мер Ізюма.

Станом на 18 вересня відомо, що в місті залишаються до 15 тис. жителів, а люди, котрі виїхали - починають повертатися, каже Марченко.

"Наразі в Ізюмі залишається 13-15 тисяч жителів, до 24 лютого було понад 45 тисяч. Але вже зараз не масово, але люди починають повертатися. Всі не повернуться, багатьом немає, де жити — розбомблені, розбиті квартири, будинки. Попереду зима. Світло з'явиться в місті максимум через два тижні. Зараз ведуться роботи по газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газифікації проблема — всі мережі там розбиті, за такий короткий час відремонтувати їх неможливо. Через місяць в Ізюмі буде тисяч 25-30 людей", - зазначає Валерій Марченко.

Гуманітарну допомогу в Ізюм везуть.

"З понеділка, 19 вересня, будуть відкриватися мобільні офіси банків, де можна буде зняти кошти. Також з понеділка через пошту плануємо відновити видачу пенсій тим, хто отримував її через пошту",- додав міський голова.

  • 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей 
  • 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
  • 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
  • Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.
  • Центр при РНБО повідомив, що окупанти називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, хоча більшість людей загинула під час російських ракетних ударів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Харківщина
Ізюм
наступ ЗСУ
Читайте також:
наступ ЗСУ
17 вересня, 2022 субота
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
17 вересня, 2022 субота
Карта бойових дій. Огляд подій 14-16 вересня: звільнення Харківщини
Андрей Марга
18 вересня, 2022 неділя
Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
18 вересня
13:20
18 вересня з українських портів вийде 10 суден із зерном
13:20
Наталка Діденко
Значно менше опадів, подекуди тумани: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на 19 вересня
13:19
Літературний фестиваль "П'ятий Харків"
Літературний фестиваль "П'ятий Харків": Сергій Жадан анонсував учасників
13:19
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштують євро та долар на чорному ринку
12:48
Паспорт рф
В окупованому Мелітополі рашисти видурюють особисті дані громадян для примусової паспортизації
12:20
ЗСУ знищили автовокзал у Сватовому
ЗСУ знищили автовокзал у Сватовому, у якому жили російські окупанти
12:04
землетрус
На Тайвані стався руйнівний землетрус магнітудою 7,2 бала
11:42
Швидка
Під час евакуації з прикордонного села на Харківщині 4 медиків загинули, 2 пацієнтів лікарні поранено
11:38
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Задокументовано 2469 випадків зникнення людей на окупованих територіях, з них більш ніж половина на Харківщині, - правозахисник Захаров
11:36
Румунія кордон
У МЗС відреагували на заяву колишнього румунського міністра про розчленування України
11:20
окупанти
П'яні та втомлені російські військові, які втекли з України, бродять вулицями Бєлгорода, – Тhe Guardian
11:00
Віктор Орбан
Орбан під час закритої промови заявив, що Україна може втратити половину території, а війна з РФ триватиме до 2030 року, - ЗМІ
10:56
Ексклюзив
Президент Киргизії принизив Путіна, змусивши чекати
Путін втрачає контроль над позиціями в Азії, - китаєзнавець Федічев
10:45
російські війська окупанти
Наречена окупанта попросила привезти з України "чиюсь голову", – перехоплення СБУ
10:30
Ексклюзив
Німеччина Україна
Іспанія, Франція та Німеччина проводять політику затягування війни в Україні, - генерал Скшипчак
10:28
Інфографіка
ЗСУ за добу ліквідували 230 окупантів, 8 танків та 1 гелікоптер
10:11
РФ завдає ударів по критичній інфраструктурі в Україні, аби помститися за невдачі на передовій, - британська розвідка
09:50
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко звинуватив США у бажанні "зруйнувати Україну, ослабити РФ та знищити Білорусь"
09:48
Крістіне Ламбрехт
Через масові поховання в Ізюмі Німеччина закликає залучити ООН до розслідування 
09:21
Ексклюзив
карта бойових дій
Херсонські окупанти налякані та відчувають себе у пастці, - секретар Херсонської міськради Лугова
09:11
Микола Княжицький
Чому Ненсі Пелосі полетіла у Вірменію, а не в Азербайджан? Чому вона полетіла у Тайвань, а не у Китай?
09:11
Дніпропетровська область обстріли
У Дніпропетровській ОВА показали результати нічних обстрілів
09:00
В ISW назвали найперспективніші напрямки продовження контрнаступу ЗСУ
08:44
73% американців підтримують вступ України до НАТО
08:30
Ексклюзив
путлер шойгу
Саме Путін "повісить" на Шойгу усіх собак за поразку, - Фейгін
08:22
Сауль Альварес та Геннадій Головкін (ліворуч)
Альварес переміг Головкіна у бою за титул абсолютного чемпіона світу
08:18
окупанти танк
Росіяни на Херсонщині виселяють цивільне населення з власних помешкань
07:58
Литва прапор
Міністр закордонних справ Литви закликав передати Україні більше зброї
07:30
ЗСУ
ЗСУ уразили понад 200 об'єктів окупантів, серед росіян значні втрати особового складу – Генштаб
06:54
Австралія
Австралія не буде забороняти російським туристам в’їжджати в країну і "оцінює", чи варто відкривати посольство в Києві
06:32
полонені орки
ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон сотні окупантів – Зеленський
06:13
Росіяни передимлоковують ракети у Білорусі
У Генпрокуратурі розповіли, скільки воєнних злочинів вчинила Росія 
03:57
Андрей Марга
Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями
03:42
Чорне море, узбережжя
Шторм змусив Росію різко зменшити кількість кораблів у Чорному морі
03:27
Антонівський міст. Ілюстрація
ЗСУ зіпсували плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст
02:52
окупанти орки танк рф
На південному фронті російський взвод з танками пішов у наступ, ЗСУ відбили штурм 
02:20
Нарендра Моді
Зараз не епоха війни, - прем'єр-міністр Індії звернувся до Путіна
01:49
Олександр Хацкевич
Екстренер "Динамо" Хацкевич знайшов несподіване нове місце роботи
01:06
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
Може статись, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом, - Зеленський
00:32
Ілюстрація. Донецьк
ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Донецьку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV