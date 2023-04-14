Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В області залишається високою мінна небезпека. В с. Чернещина Ізюмського району сьогодні підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер, який відновлював електропостачання", - розповів він.

"Крім того, в Ізюмі зазнала поранень 29-річна жінка, що підірвалася на власному подвір'ї", - додав Синєгубов.

За його словами, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.