На Харківщині на ворожих мінах підірвалися жінка й монтер, який лагодив електропостачання
У Харківській області 14 квітня на російських мінах підірвалися двоє людей, зокрема монтер, який відновлював електропостачання
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"В області залишається високою мінна небезпека. В с. Чернещина Ізюмського району сьогодні підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер, який відновлював електропостачання", - розповів він.
"Крім того, в Ізюмі зазнала поранень 29-річна жінка, що підірвалася на власному подвір'ї", - додав Синєгубов.
За його словами, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
- 12 квітня на Херсонщині на міні підірвалося авто.
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