На Херсонщині на міні підірвалося авто: один чоловік загинув, ще один важко травмований
Поблизу села Тягинка Херсонської області на вибухівці, залишеній росіянами, підірвався автомобіль з двома мирними жителями
Подробиці трагедії повідомили у Херсонській ОВА.
"Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки. На жаль, один чоловік загинув, другий дістав тяжкі травми", - уточнили в ОВА.
Раніше в Херсонській ОВА повідомляли про одного пораненого. 64-річний чоловік дістав тяжкі травми. Чоловіка шпиталізували до найближчого медзакладу з опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг. Лікарі борються за його життя.
В ОВА вкотре закликали мешканців оминати території, які ще не обстежили вибухотехніки.
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