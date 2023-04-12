Подробиці трагедії повідомили у Херсонській ОВА.

"Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки. На жаль, один чоловік загинув, другий дістав тяжкі травми", - уточнили в ОВА.

Раніше в Херсонській ОВА повідомляли про одного пораненого. 64-річний чоловік дістав тяжкі травми. Чоловіка шпиталізували до найближчого медзакладу з опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг. Лікарі борються за його життя.

В ОВА вкотре закликали мешканців оминати території, які ще не обстежили вибухотехніки.