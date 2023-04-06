На Харківщині на приватних подвір'ях підірвалися двоє цивільних

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на власному подвір'ї у селі Василенкове Куп'янського району. Наразі він госпіталізований з вибуховими травмами.

Другою постраждалою стала 56-річна жінка, що яка підірвалась та зазнала поранень в Ізюмі на території приватного домогосподарства.