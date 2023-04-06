На Харківщині на приватних подвір'ях підірвалися двоє цивільних
У четвер, 6 квітня, двоє цивільних - чоловік та жінка - підірвалися у власних домогосподарствах. Постраждалі зазнали поранень, проте лишились в живих
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на власному подвір'ї у селі Василенкове Куп'янського району. Наразі він госпіталізований з вибуховими травмами.
Другою постраждалою стала 56-річна жінка, що яка підірвалась та зазнала поранень в Ізюмі на території приватного домогосподарства.
- У Білій Церкві Київської області у неділю, 2 квітня, біля житлового будинку стався вибух.
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