У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
У Білій Церкві Київської області у неділю, 2 квітня, біля житлового будинку стався вибух
Про це поліція Київщини повідомляє у telegram.
"2 квітня о 14:00 білоцерківець повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики.
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