У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік

Про це поліція Київщини повідомляє у telegram.

"2 квітня о 14:00 білоцерківець повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють поліцейські Київщини, патрульна поліція, рятувальники та медики.