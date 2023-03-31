На Херсонщині на міні підірвалися енергетики: двоє загинули
У селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися троє енергетиків, двоє з них загинули
Про це у п'ятницю, 31 березня, повідомив у telegram начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей. Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж", - зазначив Прокудін.
Він повідомив, що двоє чоловіків загинули, третій зазнав поранення.
Зазначається, що на місці працюють медики.
- У вівторок 14 березня під час роботи в полі на Харківщині на міні підірвався тракторист. Постраждалого ушпиталили з осколковими пораненнями.
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