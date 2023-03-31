На Херсонщині на міні підірвалися енергетики

Про це у п'ятницю, 31 березня, повідомив у telegram начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей. Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж", - зазначив Прокудін.

Він повідомив, що двоє чоловіків загинули, третій зазнав поранення.

Зазначається, що на місці працюють медики.