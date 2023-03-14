В Ізюмському районі на міні підірвався тракторист
У вівторок 14 березня під час роботи в полі на Харківщині на міні підірвався тракторист. Постраждалого ушпиталили з осколковими пораненнями
Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Сьогодні у полі поблизу села Вовчий Яр Ізюмського району, попередньо, на міні підірвався тракторист.
Унаслідок вибуху 53-річний чоловік отримав осколкове поранення правого стегна і гомілки.
Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала постраждалого до Харківської обласної лікарні.
Рятувальники закликають усіх жителів Харківщини бути максимально обережними, а в разі виявлення підозрілого предмета повідомляти ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.
Крім того, учора в Ізюмському районі Харківської області цивільний чоловік наступив на міну "Пелюстка", його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
- Минулого тижня на Херсонщині на ворожій міні підірвалося авто з цивільними, внаслідок чого дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.
- 13 березня у Херсонській області автомобіль із цивільним чоловіком підірвався на російській міні. Внаслідок отриманих ушкоджень водій загинув на місці.
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