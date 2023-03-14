Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Сьогодні у полі поблизу села Вовчий Яр Ізюмського району, попередньо, на міні підірвався тракторист.

Унаслідок вибуху 53-річний чоловік отримав осколкове поранення правого стегна і гомілки.

Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала постраждалого до Харківської обласної лікарні.

Рятувальники закликають усіх жителів Харківщини бути максимально обережними, а в разі виявлення підозрілого предмета повідомляти ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Крім того, учора в Ізюмському районі Харківської області цивільний чоловік наступив на міну "Пелюстка", його госпіталізували в стані середньої тяжкості.