На Харківщині цивільний наступив на міну "Пелюстка", його госпіталізували в стані середньої тяжкості
В Ізюмському районі Харківській області цивільний чоловік наступив на міну "Пелюстка", його госпіталізували в стані середньої тяжкості
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У с. Сніжківка Ізюмського району біля поля 40-річний цивільний чоловік наступив на міну "Пелюстка". Внаслідок вибуху отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав він.
Чиновник закликав мешканців бути максимально уважними та обережними й утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок і полів, де можуть бути ворожі міни.
- Минулого тижня на Херсонщині на ворожій міні підірвалося авто з цивільними, внаслідок чого дві людини загинули, ще двоє дістали поранення.
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