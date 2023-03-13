Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Сніжківка Ізюмського району біля поля 40-річний цивільний чоловік наступив на міну "Пелюстка". Внаслідок вибуху отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав він.

Чиновник закликав мешканців бути максимально уважними та обережними й утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок і полів, де можуть бути ворожі міни.