Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"На вибухівку натрапив автомобіль, це сталося у полі. Постраждалих четверо - двоє з них загинули, ще двоє - дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що в постраждалих діагностовано мінно-вибухову травму, численні опіки та перелами. Медики борються за їхні життя.

Мешканців просять дотримуватись елементарних правил мінної безпеки й обмежити пересування лісосмугами та посадками. У разі натрапляння на невідомий предмет, людям радять відійти на безпечну відстань і подзвонити рятувальникам або правоохоронцям.