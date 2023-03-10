На Херсонщині на ворожій міні підірвалося авто з цивільними: 2 людини загинули, 2 дістали поранення
У селі Іщенка Великоолександрівської громади Херсонської області автомобіль із цивільними підірвався на російській міні, внаслідок чого 2 людини загинули
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"На вибухівку натрапив автомобіль, це сталося у полі. Постраждалих четверо - двоє з них загинули, ще двоє - дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що в постраждалих діагностовано мінно-вибухову травму, численні опіки та перелами. Медики борються за їхні життя.
Мешканців просять дотримуватись елементарних правил мінної безпеки й обмежити пересування лісосмугами та посадками. У разі натрапляння на невідомий предмет, людям радять відійти на безпечну відстань і подзвонити рятувальникам або правоохоронцям.
- Раніше у Херсонській області двоє чоловіків загинули внаслідок підриву на ворожій міні.
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