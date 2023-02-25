На Херсонщині трактористи підірвались на міні. Обоє загинули

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Інцидент стався у Бериславському районі. Чоловіки знехтували забороною від фахівців ДСНС і виїхали на тракторі виконувати сільськогосподарські роботи на полі, яке ще не було розміноване. Внаслідок підриву на міні - двоє українців загинули.

У Херсоні, неподалік річкового порту, один з місцевих мешканців на території власної дачі натрапив на розтяжку. З важкими травмами його госпіталізували.

Від російських обстрілів постраждали 5 цивільних

"Ворог продовжує підступно обстрілювати мирні населені пункти правобережжя. За ніч і першу половину доби здійснив понад 30 обстрілів, внаслідок яких постраждали 5 цивільних осіб, пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки, автомийку та автівки, комунальні підприємства забезпечення міської інфраструктури та крамниці. По Дніпро-Бузькому лиману ворог здійснив мінометний обстріл з Кінбурнської коси. Втрат та руйнувань не зафіксовано", - йдеться у зведенні.

У Чорному морі 8 "калібрів"

Корабельне угруповання росіян в Чорному морі складається з 9 кораблів, серед яких 1 надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр". Росіяни перебувають на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега

"Ворог продовжує повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтесь попереджень про повітряну тривогу, не наражайте себе на мінну небезпеку ані на суші, де після деокупації ще не відпрацювали фахівці, ані в прибережній зоні та на узбережжі, де штормове море може винести морську міну. Будьте пильні та свідомі", - йдеться у зверненні.