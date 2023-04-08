У Київській області тракторист підірвався на російській міні

Про це повідомляє поліція Київщини.

Інцидент стався під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня. Трактор підірвався на протитанковій міні. 34-річний водій отримав травми та госпіталізований. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

Після вибуху поряд знайшли ще 13 мін. Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки Київщини. Пошуки продовжуються.

"Вкотре попереджаю громадян: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію "102", - пишуть поліціянти.

