На Харківщині росіяни пострілом із танку вбили двох людей і їхню 9-річну дочку, на Миколаївщині від обстрілу окупантів загинули дитина і двоє дорослих

Про це Офіс Генпрокурора повідомив у "Фейсбук".



"Станом на ранок 22 березня 2022 року загинуло 117 дітей, більше 155 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській - 58, Харківській - 40, Чернігівській - 31, Донецькій - 30, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях", – йдеться у повідомленні.



На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.



Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно.



Семирічна дитина загинула через обстріл села Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області. Там під завалами зруйнованих будинків знайдено обгорілі тіла трьох осіб, серед яких - дитина.



Окуапанти 21 березня обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя.



"Чотири дитини доставлені до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в с. Каменському. Двоє дітей в тяжкому стані", – повідомив Офіс.



Бомбардування та обстріли російських загарбників пошкодили 548 закладів освіти, з яких 72 знищені. Крім того, рашисти зруйнували більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

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