На Харківщині російська авіація смерчем бомбардувала Яковлівку, загинули троє людей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Щонайменше три людини загинули, щонайменше двоє з них - цивільні. Також 8 осіб отримали поранення, їх доставили до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю.



















Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), триває огляд місця події.



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