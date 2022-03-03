На Харківщині російська авіація смерчем бомбардувала Яковлівку, загинули троє людей
Російські окупанти бомбардували і знищили вщент селище Яколівка під Харковом
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Щонайменше три людини загинули, щонайменше двоє з них - цивільні. Також 8 осіб отримали поранення, їх доставили до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю.
Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), триває огляд місця події.
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