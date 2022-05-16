Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що у смт Печеніги Чугуївського району Харківщини рятувальники ДСНС ліквідували 4 пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами, які росіяни здійснили об 11:30 16 травня.

Палали 2 господарчі споруди та літня кухня на території різних домоволодінь, а також чагарники на площі 400 кв.м.

Для ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.

Усі пожежі вдалось повністю ліквідувати о 13:20.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу від осколкових поранень загинув 62-річний місцевий житель. Ще один чоловік 1995 р.н. отримав поранення.

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