На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув 62-річний чоловік, ще один житель отримав поранення
На Харківщині окупанти обстріляли приватні будинки смт Печеніги Чугуївського району. Одна людина загинула
Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Повідомляється, що у смт Печеніги Чугуївського району Харківщини рятувальники ДСНС ліквідували 4 пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами, які росіяни здійснили об 11:30 16 травня.
Палали 2 господарчі споруди та літня кухня на території різних домоволодінь, а також чагарники на площі 400 кв.м.
Для ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.
Усі пожежі вдалось повністю ліквідувати о 13:20.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу від осколкових поранень загинув 62-річний місцевий житель. Ще один чоловік 1995 р.н. отримав поранення.
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