На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 28 тис. споживачів залишаються без світла

Про це пише Міненерго.

"У Харківській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Через це знеструмлена підстанція 110 кВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи розпочнуться з дозволу військових.

"Загалом по області через пошкодження мереж внаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів", - написали в Міненерго.

За їх інформацією, також без електроенергії залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.