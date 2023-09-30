На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 28 тис. споживачів залишаються без світла
Внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області без електроенергії залишаються 28 тисяч споживачів
Про це пише Міненерго.
"У Харківській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Через це знеструмлена підстанція 110 кВ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонтні роботи розпочнуться з дозволу військових.
"Загалом по області через пошкодження мереж внаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів", - написали в Міненерго.
За їх інформацією, також без електроенергії залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- У Куп'янську Харківської області бригада енергетиків потрапила під ракетний обстріл РФ. Також тривають роботи з відновлення мереж у Торецьку на Донеччині.
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