На Харківщині затримали російського кримінальника зі списку РНБО, який зі спільником пробирався до України поза пунктом пропуску

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.



За оперативними даними порушниками є «вор в законі» на прізвисько «Леван Гальський» та «кримінальний авторитет».



Як йдеться у повідомленні, 42-річний «вор в законі» - громадянин Російської Федерації - у травні цього року був включений до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України. Його спільник - 31-річний громадян Грузії та «кримінальний авторитет».



Зазнчається, що обидва чоловіка затримані на підставі ст. 263 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі з ними працюють правоохоронці.

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