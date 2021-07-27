На Харківщині затримали російського кримінальника зі списку РНБО, який зі спільником пробирався до України поза пунктом пропуску
26 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області спільно з працівниками відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону затримали двох осіб без будь-яких документів
Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
За оперативними даними порушниками є «вор в законі» на прізвисько «Леван Гальський» та «кримінальний авторитет».
Як йдеться у повідомленні, 42-річний «вор в законі» - громадянин Російської Федерації - у травні цього року був включений до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України. Його спільник - 31-річний громадян Грузії та «кримінальний авторитет».
Зазнчається, що обидва чоловіка затримані на підставі ст. 263 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі з ними працюють правоохоронці.
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