На Харківщині зіпсували понад 9 тис. COVID-вакцин від Pfizer, - ОДА
В Харківській області при отриманні вакцин від Pfizer було зареєстровано порушення ланцюга транспортування вакцини, внаслідок якого зіпсувалось 9360 доз
Про це повідомила пресслужба департаменту охорони здоров'я ОДА у Facebook.
Там повідомили, що 30 червня ДП "Укрмедпостач" поставили до КП "Харківський обласний аптечний склад" 21,6 тис. доз вакцини Comirnaty/Pfizer.
На складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга у двох контейнерах (9360 доз).
"1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП "Укрмедпостач" та до Міністерства охорони здоров’я України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП", - йдеться в повідомленні.
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