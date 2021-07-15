На Харківщині зіпсували понад 9 тис. COVID-вакцин від Pfizer, - ОДА

Про це повідомила пресслужба департаменту охорони здоров'я ОДА у Facebook.

Там повідомили, що 30 червня ДП "Укрмедпостач" поставили до КП "Харківський обласний аптечний склад" 21,6 тис. доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

На складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга у двох контейнерах (9360 доз).

"1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП "Укрмедпостач" та до Міністерства охорони здоров’я України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП", - йдеться в повідомленні.



