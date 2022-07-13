Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов у фейсбук.

"Снаряд не здетонував, розвалився на частини. Слідчі знайшли носову та хвостову частини ракети як речовий доказ воєнних злочинів. Тривають усі необхідні слідчі дії", - написав він.

Частину невибухлої ракети вилучено й передано до піротехнічного відділу ДСНС, додав він. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 12 липня на Харківщині 12 липня росіяни вбили цивільного, поранили ще п'ятьох.

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