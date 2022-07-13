На Харківщині знайшли частини російської ракти С-300 , її використають як доказ воєнних злочинів РФ - поліція
Національна поліція знайшла частини російської ракети ЗРК С-300, яку українська система протиракетної оборони збила в ніч проти 13 липня над Харківщиною
Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов у фейсбук.
"Снаряд не здетонував, розвалився на частини. Слідчі знайшли носову та хвостову частини ракети як речовий доказ воєнних злочинів. Тривають усі необхідні слідчі дії", - написав він.
Частину невибухлої ракети вилучено й передано до піротехнічного відділу ДСНС, додав він. Обійшлося без постраждалих.
- Нагадаємо, 12 липня на Харківщині 12 липня росіяни вбили цивільного, поранили ще п'ятьох.
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