На Харківському авіаційному держпідприємстві відновлять випуск літаків
У Харківській ОДА підписали меморандум щодо відновлення випуску літаків на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві
Про це йдеться на сайті Харківської ОДА.
"Метою меморандуму є створення ефективної взаємодії щодо відновлення серійного випуску та сервісного обслуговування літаків та іншої авіаційної техніки на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві", - йдеться у документі.
Меморандум також передбачає вихід підприємства протягом п'яти років на випуск п'яти літаків на рік та створення 1500 робочих місць.
Перед підписанням документу керівник Харківської ОДА Олександр Скакун зазначив, що учасники заходу діють "на виконання указу президента України № 268/21, згідно з яким було потрібно затвердити державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021 – 2030 роки".
- Нагадаємо, 30 серпня держпідприємство "Антонов" підписало з АТ "Мотор Січ" договір на 920 млн грн на збільшення ресурсу авіаційних турбореактивних двигунів сімейства Д-18Т для транспортних літаків Ан 124-100 "Руслан" і Ан-225 "Мрія".
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